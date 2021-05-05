Армия Украины открыла огонь в опасной близости от главного источника водоснабжения в Донбассе

ВСУ открыли огонь по горловским поселкам. Фото: пресс-центр штаба ООС

Сегодня вечером боевики вооруженных формирований Украины открыли огонь по окраинам Горловки. Об этом говорится в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Около 17.40 противник открыл огонь по поселку шахты имени Гагарина. Всего было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.

Через 15 минут боевики уже начали обстреливать другой горловский поселок шахты 6/7. Известно, что огонь велся с позиций ВСУ у населенного пункта Шумы, где расположен главный источник водоснабжения всего региона – водовод канала Северский Донец – Донбасс. Всего было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров.

За время ведения боевых действий в Донбассе водовод не раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Это приводило к перебоям подачи воды. В результате населенные пункты по обе стороны линии разграничения оставались без водоснабжения.

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