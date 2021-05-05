Технику ВСУ обнаружили у жилого дома в Новотошковском

Технику разместили в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ. Фото: Минобороны Украины

В поселке Новотошковский, который находится под контролем киевских властей, была обнаружена техника ВСУ. Боевики разместили ее на участке рядом с жилым домом. Об этом доложили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

— В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ на приусадебном участке в населенном пункте Новотошковское боевики замаскировали БМП-2, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики добавили, что ВСУ таким образом в очередной нарушили условия дополнительных мер контроля перемирия. Речь идет о третьем пункте, в котором говорится, что стороны конфликта запрещается размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах.

Этот пакет договоренностей был подписан в конце июля прошлого года. Он также предполагает запрет на ведение разведывательно-диверсионных действий, использование беспилотников и обстрелов в целом. Однако ни один из этих пунктов украинской стороной не соблюдается.

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