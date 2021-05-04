Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего: «Украине следовало бы всерьез задуматься о последствиях своих шагов»

Полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел Владислав Дейнего. Фото: МИД ЛНР

На сегодняшний день Минские соглашения являются не только сдерживающим фактором для развязывания полномасштабной войны в Донбассе и позволяют избежать больших жертв, но также в случае их выполнения неизбежно ведут к полному урегулированию конфликта. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске, министр иностранных дел Владислав Дейнего.

- От официальных представителей Украины все чаще звучат призывы к изменению соглашений и даже угрозы выхода из них. Мы же продолжаем придерживаться позиции, которой придерживается международное сообщество: Минские соглашения - единственная и безальтернативная основа мирного урегулирования конфликта в Донбассе, - отметил он.

При этом подчеркнул, что никакой инструмент регулирования не может быть изменен или разрушен в угоду лишь одной стороны, оставаясь при этом неизменным для другой.

- Прежде чем заявлять о выходе из соглашений, украинским официальным лицам следовало бы всерьез подумать о последствиях таких заявлений и шагов, - заявил Дейнего.

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