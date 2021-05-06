Успела спасти мужа: В Донецке во время пожара погибла 57-летняя женщина

Попрощаться с воспитательницей детсада на пенсии пришли родственники, друзья, те, в чьих детей она вкладывала душу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В квартире на пятом этаже 9-этажки на улице Кадиевская сгорела заживо 57-летняя местная жительница Любовь Сахарова.

ПОПРОЩАТЬСЯ ВЫШЕЛ ВЕСЬ ДВОР

Утром Любовь Петровна с 8-летним внуком Данилом ходила в Свято-Никольский храм на службу освятить пасхальные куличи. Дома ее ждал супруг Владимир. После разговения в полдень она вышла с Данилом во двор – женщина любила смотреть, как внук катается на велосипеде.

Для него Любовь Петровна была не только бабушкой, но и второй мамой. «Мама Люба» - так ее называл и весь двор – жильцы с нескольких девятиэтажек. Попрощаться с Сахаровой собрались больше ста человек. У многих на глазах были слезы, с цветами они стояли группками и ждали, когда привезут гроб.

- Любовь Петровна раньше работала воспитателем в детском садике, вкладывала душу в ребятишек, - рассказала жительница Лилия Горбачева.

- Любовь Сахарова была душой компании. Помню, как 30 лет назад, она была Дедом Морозом, - подключилась к разговору Матрена Голик.

Попрощаться с воспитательницей детсада на пенсии пришли родственники, друзья, те, в чьих детей она вкладывала душу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Последней перед гибелью Любовь Петровну видела ее соседка – Анна Пенькова. В тот день она также сидела на бревне и кормила бездомных кошек.

- В первом часу дня «мама Люба» дала мне освященную конфетку с пасхальным яйцом, - вспоминает Анна Алексеевна, к которой ластится с десяток кошек. - В какой-то момент к ней подбежал мальчик Влад с 6-го этажа с криком: «Тетя Люба, ваша квартира горит». Она сразу же посмотрела на окна - оттуда шел дым - и с ужасом произнесла: «У меня в квартире муж Вова закрыт».

ИЗ-ЗА ДЫМА НИЧЕГО НЕ БЫЛО ВИДНО

Супруг погибшей Владимир рассказывает, что, когда был заперт, пытался потушить очаг возгорания в детской комнате, но безуспешно. А когда Любовь Петровна подоспела, он тянул ее из квартиры, но она вырвалась за документами.

Попрощаться с воспитательницей детсада на пенсии пришли родственники, друзья, те, в чьих детей она вкладывала душу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В тот момент в подъезде собралась группа жильцов, они не могли выйти на улицу – настолько густым был дым. Мужчины стали выбивать стекла в окнах, женщины звали на помощь. На балконе 7-го этажа женщина с ребенком махали руками, из-за дыма они не могли зайти даже в квартиру.

Жители говорят, что помощь подоспела через 10 минут. Прибыли 30 спасателей МЧС на 9 единицах спецтехники. Один из огнеборцев по лестнице передал женщине на 7-м два респиратора, чтобы она с сыном смогла спуститься по лестнице в подъезде.

- Во время тушения пожара спасатели вывели в аппаратах для защиты органов дыхания на свежий воздух с пятых-седьмых этажей одиннадцать человек, двое из которых дети 12 и 15 лет, - сообщили «Комсомолке» в МЧС ДНР.

ВИНОЙ ВСЕМУ «СВЕТЛЯЧОК»?

По данным медицинской службы спасательного ведомства, состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, никто из жильцов не госпитализирован.

Специалисты забрали на экспертизу из квартиры, где произошла трагедия, ночник «Светлячок», короткое замыкание в котором, по предварительным выводам следствия, и стало причиной пожара. Огонь быстро распространился по квартире из-за того, что на стенах звукоизоляция была из легковоспламеняющихся материалов – гипсокартона и синтетической ваты.

Попрощаться с воспитательницей детсада на пенсии пришли родственники, друзья, те, в чьих детей она вкладывала душу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Любовь Сахарову похоронили в закрытом гробу на кладбище «Южном» в Пролетарском районе Донецка. Возле могилок родственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке почтили память жителей Одессы, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов

К памятному знаку пришли спикер и депутаты Народного Совета, общественники и жители Республики (подробнее)