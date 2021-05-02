В Донецке почтили память жителей Одессы, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов

Владимир Бидевка (слева) возложил цветы к памятному знаку. Фото: dnrsovet.su

Сегодня, 2 мая, председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка и депутаты парламента, общественники и жители Республики возложили цветы к памятному знаку жертвам трагедии в одесском Доме профсоюзов, установленном в парке имени Ленинского комсомола. Об этом сообщили в пресс-службе НС ДНР.

Памятный знак жертвам трагедии в одесском Доме профсоюзов установлен в столичном парке имени Ленинского комсомола. Фото: dnrsovet.su

- Они погибли за то, что хотели разговаривать на русском языке, что не согласились с фашистским переворотом в Киеве. Они были мирными людьми. Среди них не было боевиков или террористов, они не собирались воевать, а лишь мирным путем донести свои мысли, свои идеи, отстоять свои права, – сказал Владимир Бидевка.

Он отметил, что дончане должны помнить об этих людях. Чтобы такое никогда не повторялось, чтобы фашизм никогда и нигде больше не возродился.

Почтить память погибших одесситов пришли депутаты парламента, общественники и жители Республики. Фото: dnrsovet.su

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе активисты украинских праворадикальных организаций сожгли палаточный городок на Куликовом поле, в котором одесситы собирали подписи за референдум о федерализации Украины и статусе русского языка. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. По официальным данным, в трагедии погибли 48 человек, более 200 пострадали. Виновные до сих пор так и не понесли наказания, а потерпевшие оказались на скамье подсудимых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР перехватили ударный беспилотник ВСУ, который летел в сторону храма в Ясиноватой во время Пасхального богослужения

Силам ПВО ДНР удалось предотвратить террористический акт, который намеревались совершить каратели из 72-й бригады ВСУ (подробнее)