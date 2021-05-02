В ДНР перехватили ударный беспилотник ВСУ, который летел в сторону храма в Ясиноватой во время Пасхального богослужения

Украинские военные активно используют беспилотники для нанесения ударов по ДНР. Фото: МОУ

Сегодня, 2 мая, украинские военные в очередной раз продемонстрировали, что для них не осталось ничего святого в этой жизни. Во время Пасхального богослужения в храме Ясиноватой ВСУ запустили в его сторону ударный беспилотник с боеприпасом. Лишь благодаря умелым действиям военнослужащих Народной милиции ДНР удалось посадить беспилотник. Об этом говорится в экстренном заявлении УНМ ДНР.

В 7.35 утра на западной окраине Ясиноватой расчетами ПВО был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Терикон – М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й бригады.

При падении БПЛА произвел сброс самодельного взрывного устройства, предположительно выстрела ВОГ-17, который разорвался при ударе о землю. Жертв среди населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Схема полета беспилотника ВСУ в сторону храма в Ясиноваитой. Фото: УНМ ДНР

- Мы не исключаем, что смертоносное устройство направлялось оператором к ясиноватскому Храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко Дню Светлой Пасхи, идет освящение Пасхальной снеди местными жителями. ВСУ в очередной раз продемонстрировали, что для них не осталось ничего святого в этой жизни, - говорится в сообщении.

Аналогичное преступление ВСУ защитникам ДНР удалось предотвратить год назад 19 апреля 2020 года, когда оккупанты из 54-й бригады также пытались совершить теракт против прихожан храма в Ясиноватой.

- Как мы видим, что не добро и сострадание, а национализм, террор, убийство мирных жителей и геноцид – вот, на самом деле, что свято почитается украинскими боевиками, - отметили в НМ ДНР.

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