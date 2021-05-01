Басурин: «Жители окраины Горловки подорвались на одном из украинских взрывных устройств»

Эдуард Басурин считает, что ВСУ дистанционно заминировали местность под Горловкой. Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Сегодня днем в поселке под Горловкой двое мирных жителей подорвались на взрывном устройстве, которое дистанционно установили украинские силовики. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Украинские оккупанты, используя устройства для дистанционного минирования местности, целенаправленно создают смертельную опасность жизни мирных жителей, — отметил Басурин.

Также замначальника оборонного ведомства добавил, что террористические методы ведения войны являются отличительной чертой ВСУ с 2014 года. В связи с этим мирные жители окраин Республики должны быть более аккуратны и не забывать требования минной безопасности.

Напомним, что взрыв произошел в лесополосе поселка шахты Гагарина. В результате двое человек получили серьезные травмы. У мужчины травматическая ампутация стопы, а у его жены - ампутация ноги.

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