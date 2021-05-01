Мужчина и женщина подорвались в лесопосадке под Горловкой

Мужчина и женщина отправились в лесополосу для выпаса домашнего скота Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 1 мая, в лесополосе поселка шахты Гагарина, которая находится под Горловкой, раздался взрыв. Предположительно на мине подорвались мужчина и женщина. Об этом сообщил в социальных сетях руководитель городской администрации Иван Приходько.

Уточняется, что это произошло возле дома номер 17. Муж с женой отправились в лесополосу для выпаса домашнего скота. Тогда и произошел взрыв. Сначала стало известно, что сильно травмировался только мужчина. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.

— По уточненной информации, Григорий К. 2.01.1954 г.р. получил травматическую ампутацию стопы, а его жена Наталья К. 6.04.1956 г.р. – травматическая ампутация ноги.

Подробности произошедшего выясняются.

Напомним, что месяц назад подобный инцидент произошел в ЛНР. На берегу Северского Донца в районе Славяносербска подорвались двое подростков. Один погиб на месте, а второй получил ранение. Выживший подросток рассказал спасшим его саперам Народной милиции о том, что вместе со своим другом хотел «посмотреть на Северский Донец».

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