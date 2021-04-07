Украинские военные дистанционно заминировали берег Северского Донца, где подорвались двое подростков

«Казар» призвал жителей обращать внимание на знаки минной опасности. Фото: ЛИЦ

Украинские военные дистанционно заминировали берег реки Северский Донец в районе Славяносербска, где вечером 6 апреля подорвались двое подростков. Об этом ЛИЦ рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Казар», подразделение которого обороняет Славяносербск.

- Мы услышали двойной взрыв. Об этом сообщили дежурному подразделению саперов. Они выдвинулись на место взрыва. Там обнаружили одного погибшего и одного раненого, - рассказал военнослужащий.

Выживший подросток рассказал спасшим его саперам Народной милиции о том, что вместе со своим другом хотел «посмотреть на Северский Донец».

«Казар» призвал жителей Республики не приближаться к берегу Северского Донца на участках у линии соприкосновения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Побежал прочь, следом с десяток взрывов!» В ЛНР выживший при подрыве мин подросток рассказал, как погиб его товарищ

6 апреля на берегу Северского Донца двое парней забрели на минное поле (подробнее)