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Политика7 апреля 2021 22:16

Украинские военные дистанционно заминировали берег Северского Донца, где подорвались двое подростков

Об этом заявил военнослужащий Народной милиции ЛНР, подразделение которого обороняет Славяносербск
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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«Казар» призвал жителей обращать внимание на знаки минной опасности. Фото: ЛИЦ

«Казар» призвал жителей обращать внимание на знаки минной опасности. Фото: ЛИЦ

Украинские военные дистанционно заминировали берег реки Северский Донец в районе Славяносербска, где вечером 6 апреля подорвались двое подростков. Об этом ЛИЦ рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Казар», подразделение которого обороняет Славяносербск.

- Мы услышали двойной взрыв. Об этом сообщили дежурному подразделению саперов. Они выдвинулись на место взрыва. Там обнаружили одного погибшего и одного раненого, - рассказал военнослужащий.

Выживший подросток рассказал спасшим его саперам Народной милиции о том, что вместе со своим другом хотел «посмотреть на Северский Донец».

«Казар» призвал жителей Республики не приближаться к берегу Северского Донца на участках у линии соприкосновения.

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