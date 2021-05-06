НМ ЛНР: Увеличение интенсивности обстрелов произошло на фоне прибытия в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена

ВСУ несколько раз открывали огонь по территории ЛНР. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Под обстрел попали несколько населенных пунктов Республики. На Славяносербском направлении: Голубовское и Донецкий. На Попаснянском направлении: Калиново-Борщеватое и Молодежное. На Дебальцевском направлении: Логвиново.

- Увеличение интенсивности обстрелов произошло на фоне прибытия в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и представителей командования Сил специальных ВС США, - сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

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