В Донецке отремонтировали часть пассажирского транспорта

В автобусном парке проверили исправность машин. Фото: сайт администрации города Донецка

В апреле работники коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» отремонтировали и вывели на маршруты города трамваи и автобусы. Об этом сообщили в администрации города Донецка.

- Сотрудники «Донэлектроавтотранса» провели ремонт двух трамвайных вагонов, которые обслуживают маршруты №3, 4, 8, и двух трамвайных машин, обслуживающих рейсы №10, 17, 14, - рассказали в мэрии.

Там также уточнили, что в автобусном парке были отремонтированы машины, осуществляющие перевозку пассажиров по городским маршрутам №28, 30, 34, 41, 42, 50, 52 73, 80.

Ремонтом кузовов, заменой облицовки, перешивкой сидений и покраской занимались сотрудники троллейбусного депо №1 и №2, вагоноремонтных и троллейбусно-ремонтных мастерских дорожного предприятия.

Напомним, 5 мая в связи с проведением мероприятий ко Дню Победы в Донецке с 03.00 до 15.00 будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе муниципального. Ограничения коснутся некоторых участков дорог. ГАИ рекомендует продумать альтернативный маршрут, выполнять требования регулировщиков и не парковать транспорт на указанных участках.

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