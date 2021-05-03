В Донецке проходит репетиция Парада Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 3 мая, в Донецке на улице Артема проходит репетиция Парада Победы. Об этом с места проведения мероприятия сообщают корреспонденты «Комсомолки».

- Репетиция парадных расчетов проходит под аккомпанемент духового оркестра. В этом году в Параде Победы впервые участвуют призывники, - сообщили собеседники.

В репетиции традиционно участвуют подразделения Народной Милиции, сотрудники МЧС, МВД, курсанты Республиканского военного лицея и Донецкого высшего общевойскового командного училища, участники патриотического движения «Молодая гвардия».

Парад Победы пройдет 9 мая – в День Великой Победы.

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