5 мая в центральной части Донецка временно ограничат движение транспорта: где будет перекрыто

5 мая в центральной части Донецка временно ограничат движение транспорта. Фото: МВД ДНР
5 мая 2021 года в Донецке с 03.00 до 15.00, в связи с проведением мероприятий в честь празднования Дня Победы, будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе муниципального общественного транспорта. Об этом сообщает МВД ДНР.
Ограничения коснутся следующих участков дорог:
- ул. Артема - от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Павших Коммунаров;
- ул. Постышева - от пр. Театральный до пр. Павших Коммунаров;
- бул. Пушкина - от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;
- пр. 25-летия РККА - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
- пр. Маяковского - от ул. Артема до ул. Постышева;
- пр. Комсомольский - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Гринкевича - от ул. Университетская до ул. Артема;
- пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- бул. Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
- пр. Богдана Хмельницкого - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев.
- ГАИ рекомендует участникам дорожного движения заранее продумать альтернативный маршрут в объезд центральной части города, неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС, а также не парковать транспорт на указанных участках улично-дорожной сети города, - рассказали в пресс-службе ОГАИ города Донецка.
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