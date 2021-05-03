5 мая в центральной части Донецка временно ограничат движение транспорта: где будет перекрыто

5 мая в центральной части Донецка временно ограничат движение транспорта. Фото: МВД ДНР

5 мая 2021 года в Донецке с 03.00 до 15.00, в связи с проведением мероприятий в честь празднования Дня Победы, будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе муниципального общественного транспорта. Об этом сообщает МВД ДНР.

Ограничения коснутся следующих участков дорог:

- ул. Артема - от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Павших Коммунаров;

- ул. Постышева - от пр. Театральный до пр. Павших Коммунаров;

- бул. Пушкина - от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;

- пр. 25-летия РККА - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- пр. Маяковского - от ул. Артема до ул. Постышева;

- пр. Комсомольский - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Гринкевича - от ул. Университетская до ул. Артема;

- пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- бул. Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- пр. Богдана Хмельницкого - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев.

- ГАИ рекомендует участникам дорожного движения заранее продумать альтернативный маршрут в объезд центральной части города, неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС, а также не парковать транспорт на указанных участках улично-дорожной сети города, - рассказали в пресс-службе ОГАИ города Донецка.

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