Пасхальные богослужения в храмах ДНР посетили около 200 тысяч человек

Пасхальные богослужения в Республике посетили порядка 200 тысяч человек. Фото: МВД ДНР

Пасхальные богослужения в ДНР в ночь с 1 на 2 мая посетили около 200 тысяч человек. Об этом сегодня сообщили в Центре по связям с общественностью Министерства внутренних дел Республики (МВД ДНР).

- К охране правопорядка было привлечено около 750 полицейских, в том числе почти 100 инспекторов ГАИ. Грубых нарушений не зафиксировано, - сообщили правоохранители.

Напомним, что пасхальные богослужения в ДНР прошли в 185 храмах 65 городов и сел.

Светлое Христово Воскресение, или Пасха - главный праздник христиан, знаменующий воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых.

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