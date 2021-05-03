Пожар в Донецке в 9-этажке: Спасатели МЧС ДНР эвакуировали 11 человек

Спасатели МЧС ДНР не допустили распространения пожара. Фото: МЧС ДНР

2 мая в Донецке в Калининском районе на улице Кадиевская загорелась квартира на пятом этаже 9-этажки. Благодаря слаженным действиям МЧС ДНР своевременно были эвакуированы из дома, где произошел пожар, одиннадцать человек. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

- Спасатели города Донецка во время тушения пожара вывели в аппаратах для защиты органов дыхания по лестнице на свежий воздух с пятых-седьмых этажей подъезда одиннадцать человек, двое из которых дети 2009 и 2006 годов рождения, - сообщили в спасательном ведомстве.

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, они не госпитализированы. Находившуюся на момент пожара в квартире женщину спасти не удалось. Пожар тушили девять единиц спецтехники и тридцать человек личного состава.

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