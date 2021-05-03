Украинские боевики обстреляли из гранатометов Новоласпу. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за сутки один раз нарушили «режим тишины», выпустив по территории ДНР 17 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные открывали огонь по району Новоласпы на мариупольском направлении, - говорится в сводке СЦКК.

Противник применял автоматические станковые гранатометы. Украинская сторона в СЦКК проигнорировала попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские военые пять раз нарушили перемирие, пуская в ход в том числе и крупнокалиберную артиллерию.

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