В канун Пасхи украинская армия нанесла минометные удары по Донецку и Горловке

ВСУ по Донецку и Горловке выпустили 50 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские каратели накануне Пасхи, 1 мая, пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись на донецком, горловском и мариупольском направлениях. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались районы горловских поселков шахты имени Гагарина и Железная Балка, а также окрестности «Вольво-центра» и поселка Жабуньки на окраине Донецка и село Новая Таврия на юге ДНР.

Донецк и Горловку интенсивно обстреливали из минометов калибром 82 и 120 мм. Всего было выпущено 50 мин. А по Новой Таврии выпустили 25 гранат из АГС-17.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе так и не договорились о Пасхальном перемирии.

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