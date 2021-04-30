Коронавирус в ЛНР: За сутки заразились 10 жителей, выздоровели - 19

За все время коронавирус в ЛНР был диагностирован у 4316 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР выявили еще у десяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 30 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 4316, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 19 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3757 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

Зарегистрировано два летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 403 смерти от коронавирусной инфекции.

Напомним, что в связи с эпидемобстановкой в Луганской Народной Республике отменили массовые гуляния на первомайские праздники.

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