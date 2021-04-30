Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 244 жителей

За сутки ковидную инфекцию побороли 118 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще у 244 жителей выявлен коронавирус в ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 29 апреля проведено 437 исследований, из них выявлено 143 случая заболевания и у 101 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве Республики.

Отмечается, что за сутки ковидную инфекцию побороли 118 человек.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 33 360 жителей. Из этого числа 26 555 человека вылечились. Зарегистрировано 2528 летальных случаев. Лечение продолжает 4277 пациентов.

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