В ДНР повысили минимальный размер оплаты труда

В ДНР повышен минимальный размер оплаты труда Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике увеличен минимальный размер оплаты труда. Соответствующие изменения в законы «О минимальном размере оплаты труда» и «Об оплате труда» внесли депутаты Народного Совета ДНР.

«За» проголосовали 89 парламентариев.

Таким образом, минимальный размер оплаты труда в Республике увеличен на 23 процента и составит 7460 рублей.

Тем временем в ДНР намерены положить конец искажению истории Великой Отечественной войны. Бороться с фальсификациями ее итогов в Республике будут всеми доступными способами

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