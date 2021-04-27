Представители Украины в Контактной группе признали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским

Родион Мирошник сообщил о «мелком прорыве» в ТКГ. Фото: facebook.com/rodion.miroshnik

Сегодня, 27 апреля, представители Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) признали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским. Об этом сообщил представитель ЛНР в подгруппе ТКГ Родион Мирошник.

- Есть мелкий прорыв. На заседании подгруппы представитель Украины в подгруппе Андрей Костин таки признал, что конфликт внутриукраинский. Обращаясь к представителям ЛНР и ДНР, он подчеркнул, что «вы, как граждане Украины», и, далее по тексту, должны соблюдать закон о заочном судопроизводстве, - рассказал Мирошник.

Тем временем, представитель ДНР в политподгруппе Наталья Михайлова выразила надежду, что на заседании Контактной группы 28 апреля украинские переговорщики не изменят свою позицию.

Хотя вероятнее всего, в Киеве заявит, что господина Костина представители Донецка и Луганска не так поняли.

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