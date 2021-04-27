В Контактной группе по Донбассу попытаются договориться о прекращении обстрелов на Пасху

ВСУ продолжают ежедневно вести обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе предпримут попытку договориться о прекращении обстрелов на Пасху.

Сегодня, 27 апреля, пройдут переговоры рабочих групп по обсуждению политических, гуманитарных, экономических вопросов, а также вопросов в сфере безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации ДНР в ТКГ Владислав Московский.

В среду, 28 апреля, запланировано проведение заседания Контактной группы. На нем собираются согласовать итоговый текст дополнения, касающегося механизма соблюдения мер по усилению режима прекращения огня. Также проведут дискуссию по согласованию консолидированного проекта Дорожной карты. Украинская сторона должна высказать свою позицию по проекту Дорожной карты, которую предложили республики.

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