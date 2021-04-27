«Он не хочет мира!» Глава ЛНР Леонид Пасечник отреагировал на отказ Зеленского от прямых переговоров с Донбассом

Леонид Пасечник считает, что Зеленский демонстрирует нежелание идти на прямой диалог с народом Донбасса. Фото: АГ ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский отказом от переговоров с руководителями ЛНР и ДНР демонстрирует нежелание идти на прямой диалог с народом Донбасса. Об этом ЛИЦ заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Отказ Зеленского от переговоров со мной и с Главой ДНР демонстрирует только одно: он не хочет мира, не хочет договоренностей, не идет на прямой диалог с народом Донбасса. Он не хочет даже просто настоящего мужского разговора! - сказал руководитель ЛНР.

Он напомнил, что украинские власти с Республиками Донбасса не хотели говорить весной 2014 года, не хотят и сейчас.

- У них за семь лет конфликта появилось только желание переписать Минские соглашения, которые Киев упорно не желает выполнять, – заявил Пасечник.

Он подчеркнул, что по-прежнему готов к диалогу, любым удобным способом, хоть очно на линии соприкосновения, хоть по видеосвязи.

- Нужна лишь воля, но ее, похоже, нет. Тогда ждем решения не Зеленского, а его кураторов, - добавил Пасечник.

Напомним, Владимир Зеленский на прошлой неделе озвучил желание встретиться с Президентом России Владимиром Путиным «в украинском Донбассе». В ответ Путин заявил о том, что, если украинский президент хочет обсудить двусторонние отношения, то его готовы принять в Москве. Однако, если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик - ЛНР и ДНР.

Вслед за этим руководители республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения. Или пообщаться в онлайн-формате.

На это приглашение президент незалежной в интервью изданию Financial Times заявил, что не собирается «разговаривать с террористами». Он также считает, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо скорректировать Минские договоренности или отказаться от них, а также расширить «Нормандский формат» (Германия, Франция, Украина и Россия), подключив к нему США, Великобританию и Канаду.

Кстати, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает недопустимыми переговоры президента Украины Владимира Зеленского с руководством ЛНР и ДНР потому, что власти республик якобы не являются субъектами и не могут в полном объеме принимать какие-либо решения по урегулировании ситуации.

Фактически такое заявление спикера Рады еще раз подтверждает намерение Киева отказаться от выполнения Минских соглашений. Если же следовать логике Разумкова «о субъектности», то и республикам не о чем разговаривать с Украиной. Уж лучше слать послания напрямую в Вашингтон, который управляет «незалежной». США надо вводить не в Нормандский формат, а сажать за стол переговоров в Минске – вместо Украины.

Между прочим, не случайно Леонид Пасечник заявил, что нужно ждать решения не Зеленского, а его кураторов.

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