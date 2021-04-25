Коронавирус в ДНР выявили еще у 158 жителей

За время коронавирус был выявлен у 32 560 жителей ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Еще у 158 жителей выявлен коронавирус в ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 24 апреля проведено 355 исследований, из них выявлено 130 случаев заболевания (36,6%) и у 28 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве Республики.

За сутки поборовших ковидную инфекцию зарегистрировано не было.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 32 560 жителей. Из этого числа 25 962 человека вылечились. Зарегистрировано 2477 летальных случаев. Лечение продолжает 4121 пациент.

Тем временем, в связи с эпидемобстановкой в Луганской Народной Республике отменили массовые гуляния на первомайские праздники.

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