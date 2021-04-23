На «Саур-Могилу» приедет передвижная экспозиция с подлинными предметами Великой Отечественной войны

За все время обороны – с начала июня по 7 августа 2014 года в атаках на высоту было задействовано около 3 тысяч украинских силовиков. Во время боев армия киевского режима потеряла около 45 танков, ополченцы уничтожили до батальона иностранных наемников, погибло до тысячи украинских карателей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

8 мая в Шахтерском районе ДНР на мемориальном комплексе «Саур-Могила» состоится торжественный митинг к 76-й годовщине Великой Победы. Начало – в 10.00.

- В часовне Александра Невского пройдет молебен в память всех воинов, погибших за родную землю. Затем присутствующие возложат венки и цветы к Вечному огню и могилам защитников высоты на вершине мемориального комплекса, а также почтят память погибших минутой молчания. В честь подвига воинов прозвучит троекратный оружейный салют роты почетного караула, - рассказал «КП» заведующий отделом мемориального комплекса «Саур-Могила» Донецкого Республиканского краеведческого музея Владимир Землянский.

За все время обороны – с начала июня по 7 августа 2014 года в атаках на высоту было задействовано около 3 тысяч украинских силовиков. Во время боев армия киевского режима потеряла около 45 танков, ополченцы уничтожили до батальона иностранных наемников, п Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В 11.00 на «Саур-Могиле» начнется концерт. С импровизированной сцены, установленной на нижней площадке, будут звучат песни о прошлой и нынешней войне.

- На мемориале краеведческий музей представит свой новый проект – передвижную экспозицию предметов Великой Отечественной войны «Музей под открытым небом». Приехавшие на «Саур-Могилу» смогут увидеть вещи с тыла и трофеи Красной армии, которые будут представлены в двух палатках, - сообщил Владимир Викторович.

За все время обороны – с начала июня по 7 августа 2014 года в атаках на высоту было задействовано около 3 тысяч украинских силовиков. Во время боев армия киевского режима потеряла около 45 танков, ополченцы уничтожили до батальона иностранных наемников, п Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ожидается, что 8 и 9 мая «Саур-Могилу» посетят несколько десятков тысяч человек.

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