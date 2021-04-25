Украинская армия шесть раз за сутки открывала огонь по ДНР

Украинская армия продолжает стрелять поселкам Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Шесть раз за сутки украинские вооруженные формирования открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, киевские силовики выпустили по поселкам Республики 27 боеприпасов. Противник применял минометы калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

- Под огнем оказались окрестности поселков Александровка на западе Донецка, Железная Балка и шахты 6/7 на горловком направлении, а также села Коминтерново и Ленинское на юге Республики, - сообщили в Представительстве, отметив, что украинская сторона проигнорировала все попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины.

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