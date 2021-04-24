Крупным калибром: Вечером украинские боевики обстреляли из минометов село Коминтерново

Киевские войска применяют в Донбассе тяжелую артиллерию. Фото: штаб «ООС»

Поздним вечером военные ВСУ обстреляли из крупнокалиберных минометов окрестности села Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 21.40 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное. Всего по селу противник выпустил 12 мин калибром 120 миллиметров, - заявили наблюдатели.

Информация о пострадавших и последствиях обстрела в СЦКК не поступала.

Напомним, днем ранее в такое же время украинская армия открыла огонь по прифронтовому поселку Старомихайловка на западе Донецка. В ход пошла артиллерия калибром 122 миллиметра. В результате обстрела были обесточены девять трансформаторных подстанций, из-за чего около тысячи жителей поселка остались без света.

Ранее сообщалось об использовании киевскими силовиками тяжелой артиллерии при обстрелах Горловки.

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