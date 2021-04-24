Донецк обстреливают из крупнокалиберной артиллерии

Украинская сторона по-прежнему игнорирует все запросы республик на установление режима тишины в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

Киевские войска снова применяют в Донбассе тяжелую артиллерию. Вчера вечером из крупнокалиберных орудий они обстреляли прифронтовую Старомихайловку на западе Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В 21.40 украинская армия открыла огонь по Старомихайловке с применением артиллерии калибром 122 миллиметра. Были обесточены девять трансформаторных подстанций Петровского западного РЭС, около тысячи абонентов остались без электричества, - рассказали наблюдатели.

В представительстве также уточнили, что противник выпустил по поселку в общей сложности 10 мин. Всего же за неделю на обстрелы Донецкой Народной Республики ВСУ израсходовали почти 100 боеприпасов, нарушив режим тишины 45 раз.

- Противник открывал огонь, используя 152 и 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - проинформировали в оборонном ведомстве Республики.

Под огонь попали 20 населенных пунктов ДНР - это окраины Донецка, Ясиноватой и Горловки, а также прифронтовые села Новоазовского района на юге ДНР.

В прифронтовых поселках на окраинах Донецка до позиций ВСУ - рукой подать Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате украинских обстрелов погибли двое военнослужащих Республики. А 22 апреля в Донецке во дворе собственного дома был тяжело ранен 60-летний мирный житель. По данному факту уже возбуждено уголовное дело в Следственном комитете РФ.

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