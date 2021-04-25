Коронавирус в ЛНР за сутки побороли 23 жителя

За все время коронавирус в ЛНР диагностировали у 4296 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР выявили еще у пяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 25 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 4296, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 23 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3640 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

Зарегистрирован один летальный случай. За все время в ЛНР зафиксировано 390 смертей от коронавирусной инфекции.

Напомним, что в связи с эпидемобстановкой в Луганской Народной Республике отменили массовые гуляния на первомайские праздники.

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