Украинская армия препятствует работе ОБСЕ (Архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Киевские силовики регулярно глушат беспилотники наблюдателей.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о еще одном способе – чтобы не допустить международников к местам размещения военной техники, солдаты украинской армии разместили знаки минной опасности на въезде и выезде из поселка городского типа Камышеваха

- По имеющейся у нас информации, командование 92-й бригады приказало не допустить наблюдателей в места размещения запрещенного Минскими соглашениями вооружения, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в Камышеваху украинские каратели установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта.

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