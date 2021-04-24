Двое травмированных и один погибший: украинская армия продолжает нести небоевые потери в Донбассе

По приказу командования украинские военные уточняли карту минных полей. Фото: штаб «ООС»

Украинская армия продолжает нести небоевые потери. В первую очередь, от собственных мин. Еще один военнослужащий погиб и один пострадал в результате подрыва взрывного устройства возле города Счастье, где по приказу командования ВСУ солдаты уточняли карту минных полей. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- На участке ответственности 2-го батальона 80-й бригады в окрестностях Счастья группа инженерной разведки подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, из-за чего один военнослужащий погиб и еще один получил ранение, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

В этом же соединении на занятиях по воздушно-десантной подготовке во время прыжков с вышки у одного из солдат оборвались парашютные стропы.

- Рядовой Минченко получил перелом основания черепа, упав на землю с высоты 70 метров, - сообщил пресс-офицер.

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