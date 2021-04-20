Украинская армия блокировала работу ОБСЕ в трех городах Донбасса

ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украинские вооруженные формирования Украины продолжают глушить беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, тем самым препятствуя работе международных наблюдателей.
В Управления Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о новых фактах блокировки деятельности ОБСЕ в Донбассе со стороны ВСУ.
- Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районах трех городов в зоне так называемой операции объединенных сил, - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве Республики уточнили, что глушение происходило в зонах ответственности 59-й и 92-й бригад украинской армии в Светлодарске, Попасной и Золотом.
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