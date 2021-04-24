Жительница Донецка получила 2,5 тюрьмы за экстремизм в соцсетях

Прокуратура поддерживала гособвинение в суде. Фото: gpdnr.su

Жительницу Донецка суд приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Такое наказание последовало за разжигание розни в социальных сетях. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Следствие установило, что с августа 2018 года по июль 2019-го женщина публиковала в интернете высказывания, которые были направлены «на возбуждение расовой, национальной и религиозной розни, а также насильственное изменение основ конституционного строя и безопасности ДНР».

23 апреля Буденновский межрайонный суд вынес вердикт по этому делу. Женщину приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, ранее жителя ДНР приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж. За передачу данных украинским спецслужбам решением суда мужчину поместили в колонию строгого режима.

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