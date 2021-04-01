Жителя ДНР приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Оперативную разработку фигуранта и следствие по его делу вело МГБ (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Донецкой Народной Республики получил 16 лет лишения свободы за работу на украинские спецслужбы. Теперь он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности ДНР.

- Апелляционной палатой Верховного Суда ДНР 31 марта 2021 года признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.321 УК ДНР (шпионаж), Бирюков Владимир Владимирович, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативную разработку и следственные мероприятия в отношении осужденного мужчины осуществляли сотрудники МГБ.

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