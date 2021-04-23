Отменят ли на Украине штрафы для жителей Донбасса, которые приезжают с территории России

При въезде на Украину со стороны России дончан и луганчан штрафуют на 1700 гривен. Фото: ГПСУ

В Верховную Раду Украины (ВРУ) подан законопроект, который может удешевить поездки жителей ДНР и ЛНР в незалежную через Россию. Инициатором документа стали 18 депутатов из разных фракций.

Предлагается внести изменения в статью 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУОАП). Эта статья предусматривает штраф от 1700 до 5100 гривен за нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию» Украины и выезда из нее. Киев считает, что жители ДНР и ЛНР совершают это нарушение, когда едут через формально закрытую российско-украинскую границу в Донбассе - через КПП «Успенка» и другие.

Теперь законопроект №5405 должен пройти профильный комитет, после чего включен в повестку дня сессии ВРУ и проголосован в зале. Но вряд ли инициативу поддержит большинство депутатов. В незалежной все разговоры о правах и свободах людей быстро заканчиваются, когда встречают отпор со стороны радикалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Украина провоцирует пенсионеров из республик Донбасса

Правозащитники раскритиковали заявление министра социальной политики Марины Лазебной (подробнее)