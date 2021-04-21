«Комсомольская правда» в Донбассе: Что почитать в газете за 22 апреля

«Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

22 апреля выходит еженедельный выпуск «КП» - Толстушка. И там будет много интересных материалов. Среди них – история американского наследства Юрия Гагарина. Эта статья о том, как СССР отвоевал у США деньги, завещанные миллионершей.

Еще мы расскажем о том, как последний из рода Романовых жениться на итальянке, а так же как школьникам сдать ЕГЭ и не сойти с ума.

Наших читателей порадуем календарем садовода на май и удивим материалом о том – сколько стоит стать соседом звезды.

Напомним, «Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю. Это единственная ежедневная газета в нашем регионе.

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