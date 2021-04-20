Омбудсмен ДНР: Украина лишила жителей Республик Донбасса соцвыплат на сумму свыше 11 миллиардов гривен

Дарья Морозова сделала заявление Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что из-за введенной Украиной экономической блокады жители ДНР и ЛНР были лишены социальных выплат на сумму свыше 11 миллиардов гривен (свыше 29 миллиардов рублей).

- Чудовищный удар был нанесен и по экономической системе Донбасса абсолютно незаконной, бесчеловечной экономической блокадой ЛНР и ДНР, введенной со стороны Украины, которая привела к тому, что сотни тысяч жителей Донбасса были незак онно лишены всех социальных выплат и пенсий на общую сумму, превышающую 11 миллиардов гривен, - заявила омбудсмен ДНР.

Ранее сообщалось, что в Республике подсчитали сумму ущерба, нанесенного в результате военной агрессии Киева. На данный момент потери составляют – 1,3 триллиона рублей. Подсчеты продолжаются.

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