Связь вернулась: В ДНР наладили работу оператора «Феникс»

Связь мобильного оператора наладилась, теперь перебоев не наблюдается Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня утром жители Донецка стали жаловаться на связь. Многие жители не могли дозвониться друг другу, звонок завершался в ту же секунду, когда человек отвечал на вызов.

- Что случилось со связью? Это из-за обстрелов? Не могу дозвониться! Дозвонился с третьего раза, – этими и подобными сообщениями пестрил интернет.

В министерстве связи Донецкой Народной Республики сообщили, что проблемы со связью возникли в связи с аварийной ситуацией на сети - сбой произошел в системе оплаты.

Спустя уже несколько часов в минсвязи отчитались, что работа республиканского оператора «Феникс» восстановлена.

- Восстановительные работы на сети Республиканского оператора связи «Феникс» завершены, - заявили в ведомстве.

Сейчас в работе оператора проблем не наблюдается.

Читайте также

Украина препятствует восстановлению гражданских объектов Донбасса

Киев отказывается предоставлять ремонтным бригадам гарантии безопасности (подробнее)