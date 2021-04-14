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Политика14 апреля 2021 17:19

Украина препятствует восстановлению гражданских объектов Донбасса

Киев отказывается предоставлять ремонтным бригадам гарантии безопасности
Ирина ДМИТРИЕВА
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Боевые действия нанесли непоправимый урон инфраструктуре Донбасса

Боевые действия нанесли непоправимый урон инфраструктуре Донбасса

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинская сторона блокирует проведение аварийно-восстановительных работ на линии соприкосновения, отказываясь предоставлять ремонтным бригадам гарантии безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

- С 25 февраля остаются несогласованными 27 заявок на такие работы, - проинформировала она.

При этом для войск ВСУ стали уже характерными целевые обстрелы жилого массива и ключевых объектов гражданской инфраструктуры республик Донбасса. Напомним, 6 апреля в результате обстрелов ВСУ была в очередной раз обесточена насосная станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, от работы которой зависит обеспечение водой жителей почти 50 городов и поселков по обе стороны линии разграничения.

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