В Минсвязи ДНР сообщили об аварии на сети мобильного оператора «Феникс»

Некоторые абоненты не могут дозвониться Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С утра, 15 апреля, жители Донецкой Народной Республики возникли сложности при совершении звонков.

- Гудок-два и сбрасывается, или вообще вызов не идет, а когда мне звонят – только зазвучит рингтон, не успеваешь взять трубку, как уже пропущенный, - говорит дончанка Ольга Васильева.

В министерстве связи ДНР заявили, что перебои со связью возникли в связи с аварийной ситуацией на сети мобильного оператора «Феникс».

- Республиканский оператор связи «Феникс» фиксирует аварийную ситуацию на сети, в связи с чем некоторые абоненты испытывают сложности с дозвоном, - говорится в сообщении Минсвязи Республики. - сбой произошел в системе оплаты. Специалисты занимаются восстановлением

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