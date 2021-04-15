19 апреля в ДНР временно отключат радио и ТВ

Работу теле- и радиоканалов приостановят во всех городах и районах Донецкой Народной Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 апреля в Донецкой Народной Республике временно приостановят трансляцию теле- и радиопередач. Они будут отсутствовать в эфире в первой половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи Республики.

Как уточняют в ведомстве, с 02.00 ночи до 12.00 дня будет проходить плановая профилактика оборудования теле- и радиовещания. Она коснется всех городов и районов Донецкой Народной Республики.

- В это время эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории Республики, - предупредили в Минсвязи.

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