ВСУ обстреляли поселки Октябрь и Васильевка в ДНР

ВСУ не прекращают стрелять по территории ДНР. Фото: Штаб ООС
Вечером, 10 апреля, украинские вооруженные формирования открыли огонь по населенному пункту Васильевка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В 17.50 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Каменка – Васильевка, - говорится в сообщении.
В СЦКК рассказали, что киевские силовики выпустили по поселку четыре гранаты из СПГ.
Ранее сообщалось об обстреле со стороны украинской армии поселка Октябрь. Киевские силовики открыли минометный огонь. Выпущено три 82-миллиметровые мины.
Напомним, что за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории Донецкой Народной Республики 68 боеприпасов. Под обстрел попали двенадцать населенных пунктов ДНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские военные в Донбассе встретили Зеленского нацистским флагом
Похожую символику в этом же районе неонацисты вывешивали в преддверии Дня Победы в 2019 году (подробности)