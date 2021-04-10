ВСУ обстреляли поселки Октябрь и Васильевка в ДНР

ВСУ не прекращают стрелять по территории ДНР. Фото: Штаб ООС

Вечером, 10 апреля, украинские вооруженные формирования открыли огонь по населенному пункту Васильевка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 17.50 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Каменка – Васильевка, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики выпустили по поселку четыре гранаты из СПГ.

Ранее сообщалось об обстреле со стороны украинской армии поселка Октябрь. Киевские силовики открыли минометный огонь. Выпущено три 82-миллиметровые мины.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории Донецкой Народной Республики 68 боеприпасов. Под обстрел попали двенадцать населенных пунктов ДНР.

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