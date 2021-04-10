ВСУ выпустили по территории ДНР 68 боеприпасов

Под обстрел украинской армии попали три поселка Республики. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 68 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Армия Киева за минувшие сутки три раза обстреляла территорию ДНР, в том числе из минометов, - говорится в сообщении. - Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 68 единиц».

В Представительстве рассказали, что киевские силовики применяли для обстрела территории Республики 82-миллиметровые минометы, различного вида гранатометы и стрелковое оружие.

- Под удары попали районы населенных пунктов Доломитное на горловском, Веселое – на донецком, Ленинское – на мариупольском направлении, - сказали в СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные в Донбассе встретили Зеленского нацистским флагом

Похожую символику в этом же районе неонацисты вывешивали в преддверии Дня Победы в 2019 году (подробности)