Отключение электроэнергии в Донецке 9 апреля: Часть жителей временно будет без света

РЭС проводит работы – у некоторых горожан не будет света Фото: Артем КИЛЬКИН

Отключение электроэнергии в Донецке 9 апреля обусловлено плановыми ремонтными работами. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

- Электроэнергии не будет в Петровском, Пролетарском, Буденовском и Ворошиловском районах столицы. В частности, в центре города свет будет отключен в ряде домов по улицам Артема и Постышева, - говорится в сообщении.

График отключений с адресами и точным временем доступен по ссылке.

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