Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 апреля 2021 года: Число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 30 тысяч человек

В Республике на кислородной поддержке находятся 522 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За все время коронавирус в ДНР выявили у 30 048 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 8 апреля проведено 448 исследований, из них выявлено 156 случаев заболевания и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

За сутки в ДНР выявили 73 случая пневмоний.

- На 1 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 59. Всего на лечении 1063 пациентов с пневмониями, из них 522 - на кислородной поддержке (плюс 23 за сутки), - говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных 76 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 42 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 786 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находится 6221 пациент, выписаны – 21 523 человека, умерли – 2304.

Всего в мире на утро 8 апреля 133 699 966 подтвержденных заболевших COVID-19 (+792 100 за сутки).

Медики напоминают: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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