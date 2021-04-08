График отключения электроэнергии в Донецке 9 апреля: Перечень адресов

В Донецке плановые ремонтные работы на электрических сетях проводят регулярно Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В столичной мэрии сообщили график отключения электроэнергии в Донецке 9 апреля.

Без электроэнергии временно останутся некоторые жители 4 районов города, а именно: Ворошиловского, Пролетарского, Буденовского и Петровского.

График отключения электроэнергии в Донецке 9 апреля

Петровский район:

- с 9:00 до 16:00: ул. Гималайская; ул. Бойцовая;

- с 8:00 до 15:00: ул. Черногорская, 1-17, 19-32, 34, 36; ул. Луговского, 1-3, 5-9, 11-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; ул. Амударьинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24б, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Петровского, 285, 287;

- с 8:00 до 16:00: ул. Степная 1-28; ул. Островского, 1-33, расположенные в пгт Александровка.

Пролетарский район:

- с 9:00 до 15:00: ул. Ермакова, 11, 2-26 (четные); ул. Палладина, 16, 20, 53, 1-45 (нечетные), 16-22 (четные); ул. Федько 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 9, 11, 13; ул. Шахтная, 54, 105-111 (нечетные); ул. Павленко, 10, 13, 14, 16-24, 26-29, 36/2, 38/1; ул. Приамурская, 1-47 (нечетные), 2-44 (четные); ул. Антокольского, 10а, 17а, 1-20; ул. Станочная, 13-87 (нечетные), 93, 14-92 (четные).

Ворошиловский район:

- с 10:00 до 14:00: ул. Постышева, 118; ул. Артема, 119, 121.

Буденновский район:

- с 9:00 до 16:30: ул. Большевиков, 39-85, 18-82; ул. Пашковой, 4-28; ул. Даля, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 22; ул. Индустрии, 4-28; ул. Горняков, 18-24, 34, 36, 37, 39-43; ул. Крепильщиков, 43-108; ул. Малова, 1-49.

В Донецке плановые ремонтные работы на электрических сетях проводят регулярно. Коммунальной сфере всегда уделяется большое внимание, несмотря на войну и блокаду.