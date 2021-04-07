Началось внеочередное заседание Контактной группы по Донбассу

Донецк отсчитывает восьмой год войны. Фото: Евгении Ка

Участники Контактной группы по Донбассу начали внеочередные переговоры в формате видеоконференции.

- Началось внеочередное заседание Контактной группы для обсуждения вопросов безопасности, – сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

Известно, что планируется рассмотреть несколько тем. Это разбирательство по ситуациям с гибелью гражданских лиц в ДНР; растущее количество нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины; причины наращивания сил ВФУ у линии соприкосновения; достижение консолидированного понимания о приверженности достигнутым договоренностям от 22 июля 2020 года.

Переговоры проходят на фоне обострившейся обстановки в Донбассе, гибели мирных людей, включая детей и нарушении прежних договоренностей. Напоминаем, 3 апреля в поселке Александровское погиб 5-летний ребенок. Его убил боеприпас, сброшенный с украинского беспилотника. Гибель мальчика стала одним из самых резонансных событий войны за последнее время.

Кроме того, сегодня состоялась пресс-конференция Главы ДНР, которая прошла в очном формате и онлайн-режиме.

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