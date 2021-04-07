Пресс-конференция Главы ДНР 7 апреля: онлайн трансляция

Глава ДНР Денис Пушилин ответит на интересующие вопросы. Фото: Сайт Главы ДНР

Пресс-конференция Главы ДНР 7 апреля проходит в очном формате и онлайн-режиме. Денис Пушилин отвечает на интересующие населения вопросы в знаковую для Республики дату - ровно семь лет назад - 7 апреля 2014 года – была провозглашена Донецкая Народная Республика. В этот день обнародовали декларацию о государственном суверенитете. Также 7 апреля в ДНР было принято решение о проведении референдума 11 мая.

На мероприятие аккредитовались десятки республиканских и зарубежных журналистов.

В начале пресс-конференции Глава ДНР поздравил православных с Благовещением и пожелал всем мира, добра, тепла и благополучия.

- Для нас этот праздник важен вдвойне, потому что 7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика, - отметил Денис Пушилин.

Денис Пушилин отметил, что все эти годы с нами всегда была Россия.

- Я уверен, что настанет тот час, когда Донбасс, как и Крым, вернется домой, - подчеркнул Глава ДНР.

Новый виток эскалации в Донбассе

Первый вопрос, адресованный Главе ДНР,затронул ситуацию на фронте.

- Ситуация идет по нарастающей. Вчера произошел новый виток эскалации. Причем ВСУ всегда усиливают обстрелы, когда в Донбасс приезжают иностранные делегации. Вчера как раз были представители атташе британского посольства по вопросам безопасности, - ответил Денис Пушилин.

В результате обстрелов была обесточена Васильевская насосная станция, была прекращена подача воды в десятки городов и поселков по обе стороны линии соприкосновения.

С начала года по ДНР выпущено более 2.5 тысяч снарядов различного калибра. За квартал количество обстрелов увеличилось в 2 раза по сравнению с концом 2020 года.

- Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий. Но хватит ли у Киева решимости на это, посмотрим, - подчеркнул Глава ДНР.

Он отметил, что западные страны своим молчанием и звонками в поддержку подталкивают власти Украины к войне. Защитники ДНР готовы к любому развитию событий. Но Донбасс не хочет войны и не начнет ее первой.

О гибели пятилетнего ребенка

Руководитель государства ответил на вопрос журналиста РИА «Новости» о расследовании гибели пятилетнего мальчика под Енакиево.

- Генпрокуратура ДНР квалифицировала это преступление как теракт. С украинского беспилотника был сброшен боеприпас. У ребенка были оторваны обе ноги и рука. Были другие множественные повреждения. Поэтому мальчика хоронили в закрытом гробу, - рассказал о трагедии Пушилин.

Он отметил, что по мере хода следствия, экспертиз будут обнародованы подробности этого чудовищного преступления.

- Удивляет реакция миссии ОБСЕ. Наблюдатели до сих пор не выехали в поселок Александровское. Они только позвонили бабушке погибшего мальчика и в морг. Хотя должны были осмотреть место преступления, -подчеркнул Глава ДНР.

Призыв на военную службу

Также Денис Пушилин прокомментировал призыв на военную службу в ДНР. По словам руководителя государства, призыв в Донецкой Народной Республике планировался давно.

- Был промежуток в семь лет, когда наших молодых людей не призывали в Вооруженные силы. Это слишком большая роскошь. Как для воюющего государства, так, и если ориентироваться на будущее поколение, - говорит Денис Владимирович. - Важно, чтобы мужчины умели держать в руках оружие, чтобы имели воинские специальности. Лучше, чтобы не пригодилось в будущем. Но, как показала практика 2014 года – война может прийти в любой момент.

Денис Пушилин отметил, что благодаря тем людям, которые прошли срочную службу, которые имели опыт войны в Афганистане – Донбасс смог выстоять в 2014 году.

- Призыв у нас пробный. У нас далеко идущие планы. Сейчас призыв добровольный. Те, кто сейчас призывается и будут получать воинские специальности, они не будут попадать на линию соприкосновения. Мы их будем обучать вдали от линии соприкосновения, но со всеми возможностями, которые у нас есть, - сказал Глава ДНР.

Сейчас всеобщая мобилизация не планируется

Также руководитель государства отметил, что на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике не планируется проведение всеобщей мобилизации.

- Сейчас такой необходимости, проводить полную мобилизацию общества, нет. Сегодня и наши Вооруженные силы, и правоохранительные органы – слаженные подразделения, которые готовы противостоять, - говорит Денис Пушилин. - С учетом того, на что решится Украина, тогда будут приниматься соответствующие решения. Плановые мероприятия прописаны.

Денис Владимирович отметил, что в Республике есть резерв из тех людей, которые принимали участие в боевых действиях, но сейчас не находятся в рядах Народной милиции.

- Многие из них стали обращаться, и говорить, что они готовы. Они интересуются точкой сбора, - говорит руководитель государства. - Более того, большое количество добровольцев из Российской Федерации и других стран обращаются.

Украина по факту вышла из допмер контроля перемирия

Отвечая на вопрос российского журналиста, о том, кто из сторон начал эскалацию конфликта в Донбассе, Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что «для нас ответ очевиден».

По словам руководителя государства, началось все с фактического выхода украинской стороны из дополнительных мер контроля перемирия, подписанное 27 июля 2020 года. Относительно «режим тишины» соблюдался до сентября. Именно тогда ВСУ начали приближать свои позиции к линии соприкосновения, а уже с декабря туда подтянулась техника противника.

— Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ только с начала 2021 года зафиксировала более 600 единиц тяжелой техники. Она была обнаружена на железнодорожных станциях на украинской стороне, — добавил Глава ДНР в ходе своего ответа.

«Мы делаем все возможное, чтобы большой войны не началось»

Денис Владимирович заявил, что желание освободить территорию Донбасса, которая находится под контролем Киева, есть. И будет сделано все для этого возможное – дипломатическим путем.

- Желание освободить территорию, освободить русских, которые находятся в условиях несопоставимых с нами – есть. Война – она страшна. Во всех своих проявлениях. И с вами это знаем, как никто другой, - говорит Пушилин. -Потому что мы теряли близких, родных, друзей, знакомых. Видели, разрушенные здания, дома. Потом их восстанавливали, потом в них снова попадали снаряды.

Глава ДНР отметил, что просчитываются разные варианты. Как будет на самом деле – покажет время.

- Мы делаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но, если, Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся – никто сейчас не скажет, - подчеркнул Денис Владимирович. - Если мы окунемся в подготовку наших военнослужащих, то они обучаются по разным направлениям: и в плане обороны, и в плане наступательных действий. Причем, это этапы слаживания мы проводили между подразделениями ДНР и ЛНР.