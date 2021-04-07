«Комсомольская правда» в Донбассе: Что почитать в газете за 8 апреля

«Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю. Это единственная ежедневная газета в нашем регионе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

8 апреля выходит еженедельный выпуск «КП» - Толстушка. И там будет много интересных материалов. Среди них – истории двух девушек из ДНР, которые победили в Москве на конкурсе «Русская красавица»..

В этом номере – захватывающий материал о Рэмбо из Подмосковья . Это история миллионера (коллекционера оружия и владельца зоопарка), который 9 часов отстреливался от спецназа.

Наших читателей порадуем календарем садовода на апрель и удивим рейтингом самых крупных взяток в России..

Напомним, «Комсомольская правда» выходит в Донбассе четыре раза в неделю. Это единственная ежедневная газета в нашем регионе.

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