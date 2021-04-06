В Зайцево ранена мирная жительница

Мирная жительница получила ранения во работы на приусадебном участке
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
В результате детонации боеприпаса - ранения получила мирная жительница Зайцево. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в своем Телеграм-канале.
- В поселке Зайцево по улице Полетаева, 70, во время работы на приусадебном участке получила ранения мирная жительница 1956 года рождения, - сообщил Иван Сергеевич.
По словам, главы администрации Горловки, причиной ранения могла быть детонация неразорвавшегося боеприпаса, оказавшегося на участке.
- Обстрела в данный момент не было, - сообщил Приходько.
Отмечается, что сейчас уточняются обстоятельства происшествия.
Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил об украинском обстреле 4 апреля поселка шахты имени Гагарина. В результате огня повреждения получили два жилых дома, были перебиты провода электроснабжения.
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